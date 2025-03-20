В РНИМУ имени Н. И. Пирогова пройдет научно-практическая конференция «Врачи, пациенты, родители. Вместе в интересах людей с РАС»

С 31 марта по 1 апреля в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова Минздрава России состоится научно-практическая конференция «Врачи, пациенты, родители. Вместе в интересах людей с РАС» с онлайн-трансляцией. Конференция пройдет в рамках Всероссийской недели информирования об аутизме и Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди. Генеральный партнер фестиваля – Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

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Цель конференции – внедрение современных знаний в клиническую практику врачей для повышения эффективности лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий у лиц с диагнозом РАС, а также консолидация усилий научного и профессионального сообщества, представителей некоммерческих и государственных организаций в создании условий для формирования и распространения научно обоснованных подходов в сфере медицинской помощи пациентам с РАС в России.

Во время конференции будут подниматься актуальные вопросы в области мультидисциплинарного медицинского сопровождения детей с аутизмом, внедрения клинических рекомендаций по РАС для медицинских специалистов и составления полного маршрута поддержки человека с РАС, будет представлен опыт регионов по организации раннего выявления детей с РАС, участники обсудят протокол сообщения диагноза и проблемы, с которыми сталкиваются люди с РАС, и как им в этом можно помочь.

Конференция пройдет в нескольких залах РНИМУ имени Н. И. Пирогова. В первый день научно-практической конференции сначала с приветственным словом выступят профессор, академик РАН, заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова и доктор медицинских наук, руководитель отделения детской и подростковой психиатрии НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Анна Анатольевна Портнова. Далее состоится пленарное заседание и параллельные секции, где участники заслушают доклады ключевых научных деятелей в области психиатрии и педиатрии, генетики, психологии, педагогики и логопедии, представителей ведущих исследовательских центров, некоммерческих и государственных медицинских организаций. Во второй день конференции ее участники узнают о методиках, входящих в клинические рекомендации по РАС Министерства здравоохранения РФ в регионах страны, о возможностях телемедицины для взрослых и детей с РАС, диагностиках и возможностях коррекции речи психолого-педагогическими средствами.

Среди спикеров:

Наталья Вячеславовна Устинова, д.м.н., заведующая отделом социальной педиатрии и организации мультидисциплинарного сопровождения детей НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. Акад. Б.В. Петровского», главный научный сотрудник ГБНУ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы», врач-психиатр;

Баландина Оксана Венедиктовна, руководитель Центра ментального здоровья ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, директор АНО «Приволжский центр ментального здоровья», член Ассоциации психиатров и психологов за научно обоснованную практику;

Чижова Татьяна Николаева, главный внештатный специалист детский психиатр Министерства здравоохранения Челябинской области, заместитель главного врача, врач-психиатр детский ГБУЗ «ОКСПНБ1», кандидат медицинских наук;

Горбунова Елена Алексеевна, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела социальной педиатрии и организации мультидисциплинарного сопровождения детей НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. Акад. Б.В. Петровского», врач-психотерапевт;

Новиков Артем Юрьевич, врач-психиатр, РБОО Центр лечебной педагогики, Центр эпилептологии и неврологии им. А. А. Казаряна, МИПЗ, а также другие сотрудники ведущих федеральных и московских медицинских учреждений.

С полной программой конференции можно ознакомиться на сайте Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди.

Для участия необходима регистрация не позднее 27 марта.

Научно-практическая конференция – одно из мероприятий Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди, цель которого создание пространства для диалога, творчества и взаимодействия в направлении поддержки людей с РАС. В 2025 году фестиваль проводится с 30 марта по 6 апреля и объединяет на своих площадках людей из разных сфер: медицинских и социальных специалистов, педагогов, представителей некоммерческих организаций, бизнеса и власти, семей, воспитывающих детей с РАС, и просто неравнодушных к проблемам людей с аутизмом сограждан. Каждый год это порядка 500 площадок в 70 регионах страны, более 100 000 участников и более 85 000 просмотров онлайн-трансляций. В этом году организаторы активно сосредоточились на укрепление связей между сообществом, специалистами и обществом в целом, чтобы показать, как важно участие каждого в формировании инклюзивного будущего.