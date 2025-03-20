Российские медики спасли младенца с нефротическим синдромом

Нижегородским и московским медикам удалось спасти ребенка с врожденным нефротическим синдромом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Нижегородской областной детской больницы Алексей Никонов.

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Новорождённый попал в клинику сразу из роддома. За него взялись почти все ведущие врачи. В течение восьми месяцев он находился в отделении патологии детей до года. Дело в том, что при такой патологии почки почти не работают. Ребенку всегда нужна заместительная терапия, так как у него в огромных количествах происходит потеря белка, а из-за нехватки иммуноглобулинов существует угроза развития вторичного иммунодефицита. Кроме того, у таких детей есть и риск тромбозов.

Маленькому пациенту ежедневно проводили инфузии альбумина. Кроме того, решался вопрос о трансплантации почки. В результате уже в Москве решились на удаление дефектных почек, а взамен 11-месячному малышу пересадили почку от мамы. Послеоперационное течение было гладким, и на восьмые сутки ребенка выписали домой.