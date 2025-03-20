В России создали технологию бескровных операций в полости рта

В Сеченовском Университете предложили использовать синий лазер для бескровного увеличения преддверия рта — это зона между губами, щеками и зубными рядами. Он позволяет провести операцию бескровно и в два раза быстрее, чем другие методы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

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Насколько здоровы будут зубы и десна, зависит не только от гигиены рта и прикуса, но и от состояния окружающих зуб мягких тканей и формы преддверия полости рта. Если преддверие развито недостаточно, это может привести к перемещению десны в сторону корней зубов, обнажению корней зубов, развитию пародонтита и другим заболеваниям.

«Мелкое преддверие может быть выявлено в случаях, когда человек жалуется, например, на разлитую боль в челюсти при приеме сладкой или кислой пищи. Врач–стоматолог-терапевт, осматривая зубы, обнаруживает, что в пришеечной области группы зубов формируется кариозный процесс. Это происходит в результате неудовлетворительной гигиены полости рта. Человек не может качественно выполнять чистящие движения, так как преддверие полости рта настолько мелкое, что для зубной щетки нет места. Остатки еды распределяются на наружной поверхности зубов, продукты распада пищи вызывают деминерализацию эмали зубов, и возникает кариес», — рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры хирургической стоматологии Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского Университета Наталья Романенко.

Углубить преддверие рта позволяет операция вестибулопластики. Ранее мягкие ткани рассекали либо лезвием, что вызывало сильное кровотечение во время операции, либо оптоволокном инфракрасного лазера, что имело значительные преимущества при сравнении со скальпелем.

«У синего лазера коагуляционные свойства еще выше, то есть кровь при рассечении тканей останавливается максимально быстро. Это обусловлено тем, что голубой свет лучше поглощается гемоглобином. В итоге операция проходит бескровно и подходит людям с заболеваниями крови и всем пациентам, которые принимают антикоагулянты (препараты, угнетающие свертывающую систему крови) или антиагреганты (лекарства для разжижения крови). Луч синего лазера рассекает мягкие ткани бесконтактно. Мы запатентовали два способа проведения вестибулопластики с помощью синего лазера. Они немного различаются по технике, но оба и бескровные, и быстрые», — рассказала врач.

Ранее операция занимала до 120 минут, с новым методом это время сократилось до часа. Восстановление также проходит быстрее, но зависит от генетических особенностей каждого пациента.