К дачникам смогут выезжать бригады медиков для оказания помощи

К дачникам смогут выезжать бригады медиков для оказания первичной помощи. Речь идет о таких случаях, когда нужно, например, сдать анализы или назначить лекарства, а до ближайшей поликлиники далеко.

Возможность организовать такие выездные поликлиники предусматривает новое положение о медико-санитарной помощи, которое разработал и представил на общественное обсуждение Минздрав России. В целом, как и сейчас, организация оказания такой помощи будет осуществляться по территориально-участковому принципу. В поселения с небольшим числом жителей могут выезжать мобильные медицинские бригады, в том числе с использованием передвижных медицинских комплексов для проведения диагностики. На дачи тоже могут приезжать бригады медиков из ближайших к СНТ поликлиник.

Также можно будет использовать при консультациях телемедицину.

Предложенные минздравом изменения в положение об организации первичной медико-санитарной помощи - безусловно, важная и долгожданная новость, особенно для жителей садоводческих и огороднических товариществ (СНТ), считает депутат Госдумы (фракция "Единая Россия"), член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По его словам, на протяжении многих лет доступ к качественной медицинской помощи для любителей садоводства оставался серьезной проблемой.

"Далеко не всегда можно оперативно вызвать скорую помощь в отдаленные СНТ, а поездка в ближайшую поликлинику может занять много времени и сил, особенно для пожилых людей. А их в летний сезон на дачах больше всего. Идея организации выездных поликлиник в СНТ, где можно будет сдать анализы, получить консультацию врача и выписать необходимые лекарства, представляется весьма перспективной", - подчеркивает депутат.

У дачников не всегда есть возможность получить квалифицированную медицинскую помощь, что может привести к серьезным последствиям

Это, по его мнению, позволит обеспечить своевременную диагностику и лечение заболеваний, снизить количество экстренных вызовов и госпитализаций, а также повысить уровень здоровья и благополучия населения, проживающего в СНТ.

"Важно, что проект учитывает сезонный характер проживания в СНТ и предусматривает возможность оказания неотложной помощи в непосредственной близости к месту временного проживания. В настоящее время ситуация с оказанием медицинской помощи в СНТ оставляет желать лучшего. Зачастую скорая помощь, вызванная в СНТ, приезжает с задержкой из-за удаленности, неровных дорог и отсутствия четкой навигации. Кроме того, не всегда есть возможность получить квалифицированную медицинскую помощь на месте, что может привести к серьезным последствиям. Поэтому организация выездных поликлиник в СНТ - это шаг в правильном направлении, который позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи для этой категории граждан", - отметил депутат.

Мобильные медицинские комплексы и выездные бригады врачей уже много лет проводят обследования россиян. Они работают по всей стране, заезжая в самые отдаленные поселения. Спектр услуг различный: от измерения роста, веса и давления, экспресс-анализа на холестерин и глюкозу до оценки состояния сердца и сосудов. Есть специально оборудованные машины, где установлено оборудование для проведения УЗИ или маммографии, рентгеновское оборудование.

Все обследования и консультации бесплатные, достаточно предъявить паспорт и полис ОМС. Вместе с такими передвижными поликлиниками либо отдельно от них выезжают и мобильные медицинские бригады, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, а также проводят профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию для жителей удаленных сел и деревень. Речь идет о так называемых поликлиниках на колесах: врач или фельдшер в составе бригады приезжает в населенные пункты по заранее утвержденному графику и на месте проводит осмотр и необходимые обследования.

Кстати, вызывать врачей могут и работодатели, если нужно провести диспансеризацию коллектива, вакцинировать сотрудников.

Работодателям предлагают и развивать медицину "по месту работы", что довольно выгодно: если улучшить профилактику заболеваний (а на многих предприятиях есть участки с вредными условиями труда), можно сэкономить на оплате больничных. Еще один положительный момент - более доступная медпомощь людям активного возраста - тем, кому из-за занятости на работе сложно регулярно бывать у врача. Вспомним, еще в советское время, случись проблема с самочувствием, можно было прямо во время работы забежать к цеховому врачу или в ведомственную медсанчасть. А сегодня для регулярных осмотров нужно отпрашиваться или брать отгул. Только для прохождения диспансеризации работодатель должен предоставить один оплачиваемый выходной день сотруднику раз в три года. А если сотруднику 40 лет и более, то оплачиваемый выходной предоставляется каждый год. Сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста имеют право на два оплачиваемых выходных дня.