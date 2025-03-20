Что такое «панцирное сердце» и кому оно может грозить

Московские хирурги научились лечить тяжелейшую патологию — «панцирное сердце». Традиционно летальность после таких операций была высокая, сейчас — нулевая. Как спасают пациентов с таким диагнозом, телеканалу «МИР 24» рассказал профессор, кардиолог Заур Шугушев.

«Панцирное сердце» — это воспаление оболочки сердца, или перикардита. Она становится настолько плотной и жесткой, что буквально «сдавливает» сердце, как панцирь. Заболевание может возникнуть из-за инфекционных, бактериальных и аутоиммунных заболеваний, а нелеченая патология только запускает процесс болезни.

«В зоне риска люди с аутоиммунными и хроническими заболеваниями. Это люди с сахарным диабетом и те, кто часто подвержен простудным заболеваниям или воспалительным реакциям. Те, кто упорно не желает обращаться к медикам и пренебрегает рекомендациями врачей. Например, пациенту прописали антибиотики на семь дней, а он решает пить их только три дня», – рассказал Шугушев.

Лечение возможно только хирургическим путем. Операция связана с вмешательством в грудную клетку и требует восстановительного периода.

Профилактика предполагает регулярные обследования. Наилучшим методом диагностики эксперт считает эхокардиографию. Датчики, которые расставляют на пациенте, способны точно определить даже малейшие уплотнения. Подобное обследование необходимо проводить раз в полгода или год.