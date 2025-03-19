Врачи вывели из комы пациента с тяжелой формой гриппозной пневмонии

Врачи 1 РКБ Ижевска помогли мужчине с тяжелой формой гриппозной пневмонии выйти из комы. Об этом сообщается в группе Первой республиканской клинической больницы в соцсети «ВКонтакте».

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Ранее в отделение реанимации 1 РКБ поступил мужчина с тяжелой формой гриппозной пневмонии, у него было обширное поражение лёгких. Пациента в критическом состоянии экстренно доставили из районной больницы. Мужчина был в коме.

Анализы показали, что серьёзное заболевание развилось из-за вируса гриппа. Сопутствующие хронические заболевания мужчины осложнили ситуацию.

В кратчайшие сроки врачи подобрали подходящую медикаментозную терапию, и состояние больного удалось стабилизировать. Также пациент вышел из комы, но сейчас продолжает находиться в реанимации.

Жителям Удмуртии напоминают, что для избежания подобных случаев нужно регулярно проверять своё здоровье. Особенно это важно делать людям с хроническими заболеваниями.