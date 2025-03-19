В популярных в России специях обнаружили кишечную палочку и канцерогены

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) обнаружил в популярных в России специях и приправах кишечную палочку и канцерогены. Об этом «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на соответствующее письмо организации, направленное премьер-министру Михаилу Мишустину.

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Поводом для обращения НСЗП к правительству стали результаты исследования, показавшие рост количества некачественной продукции на рынке. Согласно данным организации, в 50 процентах исследованных в 2025 году образцов были превышены нормы токсичных веществ, патогенных бактерий группы кишечной палочки, мутагенов и канцерогенов.

В частности, в 40 раз были превышены пороговые показатели по количеству микроорганизмов, включая мутагенные, в таких популярных в России специях, как «Приправа для шашлыка» бренда «Приправыч» и в «Приправе универсальной» марки «Спайс мастер». Нарушения также были найдены «Приправе для холодца и зельца», «Приправе для блюд из картофеля» и «Перце черном молотом», выпускаемых компанией АО «Проксима».

В письме НСЗПП отмечается, что в 2024 году аналогичные нарушения находили лишь в единичных случаях. Представители организации предложили ужесточить контроль над рынком специй и приправ с помощью дополнительных мер контроля. В частности, они призвали правительство ввести минимальные розничные цены на эту категорию продукции и присвоить ей статус подлежащей усиленному контролю, а также ввести обязательную регистрацию поставщиков сырья в реестре Минпромторга.

Ранее сообщалось, что кишечную палочку обнаружили в московском ресторане «The Бык». Специалисты приехали для обследования территории учреждения после отравления одного из посетителей.