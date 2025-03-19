Врачи извлекли семечку из дыхательных путей годовалого ребенка

Хабаровские врачи детской краевой клинической больницы имени А.К. Пиотровича извлекли инородное тело из дыхательных путей годовалой девочки. Семечку подсолнечника малышка случайно вдохнула на глазах у своей матери.

Как сообщили в минздраве Хабаровского края, девочку вместе с мамой доставили спецрейсом из Петропавловска-Камчатского. Инородное тело в бронхах обнаружили медики в родном городе, но на компьютерной томографии выявились осложнения - семечка спровоцировала воспаление легких. Провели телеконсультацию с хабаровскими коллегами из Межрегионального центра детской хирургии и приняли решение срочно транспортировать пациентку в специализированное отделение.

В больнице девочке провели экстренную бронхоскопию. Сложность операции состояла в том, что семечка застряла в нижнедолевом бронхе диаметром всего 3-4 миллиметра. Она вызвала отек и воспаление слизистой.

Операция прошла успешно. Состояние девочки нормализовалось на следующий день.