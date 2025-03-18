Врачи спасли трех пациентов с редкой патологией кишечника

Специалисты по эндоскопии Краевой клинической больницы № 2 за один день помогли трем пациентам с синдром Баретта. Это тяжелое заболевание, возникающее вследствие длительного регулярного воздействия кислого желудочного сока на проксимальные отделы пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Основная опасность патологии связана с частым развитием злокачественных новообразований.

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«Врачи успешно провели три малотравматичные процедуры радиочастотной абляции (РЧА) для лечения пищевода Барретта. Этот прогрессивный подход демонстрирует высокую эффективность в снижении вероятности возникновения рака пищевода», - Пресс-служба ККБ № 2.

В основе метода лежит точечное воздействие радиоволн на измененные клетки. Эндоскоп со встроенным радиочастотным излучателем вводится в пищевод под наблюдением врача, вызывая локальное повышение температуры в пораженных тканях. Это приводит к уничтожению атипичных клеток и стимулирует регенерацию здорового эпителия, не затрагивая при этом окружающие ткани.

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