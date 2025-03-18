Стало известно, сколько новорожденных в России прошли неонатальный скрининг

Неонатальный скрининг на врожденные и наследственные заболевания за два года в России прошли более 2,3 млн новорожденных, при этом более 1,3 тыс. детей с врожденными орфанными заболеваниями были поставлены на диспансерное наблюдение и получают необходимое лечение. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Всероссийской конференции экспертов в области редких заболеваний "Свет добра России: Путь к спасению редких жизней".

"В настоящее время Минздравом России реализуется эффективная программа расширенного неонатального скрининга более чем 40 врожденных и наследственных заболеваний. За два года были обследованы более 2,3 млн новорожденных благодаря оперативному взаимодействию медицинских организаций, более 1,3 тыс. детей с выявленными врожденными орфанными заболеваниями незамедлительно поставлены под диспансерное наблюдение и обеспечиваются специализированным лечебным питанием, лекарственными препаратами патогенетического действия, в том числе по линии фонда "Круг добра", созданного по инициативе президента Российской Федерации", - сказал он.

По его словам, в последние годы на рынок выходят все больше перспективных высокотехнологичных разработок российских ученых, расширяется спектр препаратов и медицинских изделий отечественного производства для терапии редких заболеваний, которые становятся доступны в практическом здравоохранении.