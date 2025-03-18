Туристы массово заразились ротавирусом на одном из курортов Египта

На одном из египетских курортов распространяется ротавирус, российские туристы массово заразились и оказались в больницах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Уточняется, что соотечественники начинают страдать от симптомов болезни через 3-5 дней после прибытия на курорт Макади. Они падают в обмороки и жалуются на тошноту, рвоту, диарею. Некоторым из пациентов уже поставили диагноз ротавирус. Вспышка заболевания могла произойти из-за качества воды из-под крана: отдыхающие заявляют о жутком запахе.

Тем временем в одной из египетских больниц несовершеннолетней россиянке чуть не вырезали аппендицит из-за неправильного диагноза. Матери пришлось забрать ребенка в номер отеля, чтобы лечиться от инфекции самостоятельно.

Известно, что вспышка ротавируса уже привлекла внимание властей. В один из отелей Макади приехала неизвестная делегация с врачами. После этого сотрудники начали работать в одноразовых перчатках.

Ранее у российских туристов в Таиланде стали фиксировать случаи заболевания лихорадкой денге. Москвичка Олеся сообщила журналистам, что она заболела опасной для жизни лихорадкой на острове Панган.