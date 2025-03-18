Почему большинство узнает о проблемах с почками только в реанимации

У каждого десятого россиянина есть проблемы с почками. Но большинство об этом узнают лишь на терминальной стадии болезни — когда требуется постоянный гемодиализ либо трансплантация. Проблема в том, что почечные патологии долгие годы могут протекать скрытно, специфических симптомов у них нет. Поэтому нефрологи предлагают включить в программу обязательной диспансеризации два анализа, которые помогут выявить проблемы на ранних стадиях и затормозить ухудшение состояния. Подробности — в материале «Ленты.ру».

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«Бегал по утрам, питался правильно, ни одной сигареты»

Жителю Санкт-Петербурга Ивану К. — 32 года. Несколько лет он живет на гемодиализе, то есть его кровь очищает искусственная почка. Три раза в неделю он приезжает в больницу на процедуры, каждая длится примерно четыре часа. Говорит, что до осени 2020 года «чувствовал себя как танк», на больничном никогда не сидел. А потом переболел ковидом. После выписки из стационара осталась слабость, как после марафона, постоянная сонливость — молодой человек спал по 12 часов и чувствовал себя разбитым. Также появилась нервозность, его постоянно трясло.

«Пошел к терапевту, выписали кучу анализов, -- рассказывает Иван. -- Выяснилось, что у меня высокая концентрация мочевины в крови и высокое давление. Сразу же поставили диагноз -- хроническая болезнь почек, пятая стадия. Это значит, что процесс необратим, органы усыхают и впереди трансплантация»

Иван, как героиня популярного российского сериала «Почка», не поверил в то, что с ним происходит. Ведь никаких предпосылок для этого не было.

«Я ведь бегал до ковида по утрам, питался правильно, ни одной сигареты, алкоголем не злоупотреблял, — перечисляет молодой человек. — Сидел в интернете, искал альтернативные объяснения, думал, что ошибка, искал других врачей, пересдавал анализы. В общем, думал, что как-то все рассосется, само пройдет».

Стадия отрицания длилась несколько месяцев, пока однажды анализ крови не показал уровень креатинина больше 1000 мкмоль/л при норме у мужчин 62-115. После этого Ивана направили на гемодиализ — аппаратом «искусственная почка» несколько часов в неделю очищают кровь от накопившихся шлаков.

По словам доцента кафедры нефрологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, председателя наблюдательного совета Ассоциации медицинских организаций по нефрологии и диализу Валерия Шило, такие случаи — не редкость, скорее правило. Проблемы с почками есть у каждого десятого россиянина. Если считать, что в стране проживает 146 миллионов человек, то количество больных составляет почти 14 миллионов. Однако 90 процентов из них даже не подозревают о своем недуге.

«Болезнь почек на ранней стадии протекает скрытно, — объясняет Шило. — У нее нет явных симптомов. Те симптомы, которые есть, — неспецифичны, например, слабость, отеки на лице и ногах. Несмотря на отсутствие явных симптомов, болезнь прогрессирует. Почки сморщиваются, в них развивается фиброз, нарушаются их функции».

Один из главных факторов, способствующих развитию болезней почек, — артериальная гипертония. Это самое распространенное заболевание в России. По словам профессора Наны Погосовой, заместителя генерального директора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦК им. Е.И. Чазова» Минздрава России, гипертония диагностируется у 40 процентов россиян, то есть практически у половины взрослых жителей.

Причем гипертония, то есть повышенное давление, тоже протекает скрытно и до поры до времени не беспокоит человека. Хронически высокое артериальное давление приводит к хронической болезни почек, однако многие пациенты этого не понимают. И даже если принимают препараты от давления, часто делают это неправильно. Например, пожилые пациенты почему-то считают, что в их возрасте повышенное давление — практически норма. Но это не так.

«Оптимальный целевой уровень артериального давления — 120-130 мм на 70-80 мм ртутного с столба, — подчеркивает профессор. — К нему мы должны все стремиться, независимо от того, какой у нас возраст».

Выписанные от гипертонии лекарства нужно принимать постоянно, а не от случая к случаю, как часто действуют россияне. И если терапия не помогает, следует подбирать другие таблетки.

Также болезнь почек часто встречается у людей, страдающих сахарным диабетом. Это заболевание является системным и поражает сосуды, включая сосуды почек.

«Скорее всего, в статистику пойдет инфаркт»

Несмотря на распространенность болезней почек, статистика их по-прежнему не замечает.

«Если человек всю жизнь болел и у него была диабетическая нефропатия, а умер он от инфаркта, то, скорее всего, в статистику пойдет инфаркт, — объясняет врач Валерий Шило. — И именно по этой причине долгое время болезни почек недооценивали — вроде они редкие, от них редко умирают»

На самом деле, по данным международного общества нефрологов и Всемирной организации здравоохранения, эта патология — на девятом месте по смертности. И если ничего не делать, к 2040 году переместится уже на пятое.

Как утверждают эксперты, девять из десяти пациентов о проблемах с почками узнают слишком поздно, часто — в реанимации, когда остаются единственные тактики лечения — диализ либо трансплантация.

Методы очень травматичные, чреваты осложнениями вплоть до летального исхода, влияют на качество жизни. Кроме того, манипуляции очень дорогие. Как замечают эксперты, диализ съедает примерно треть бюджета стационара.

Но если выявлять заболевание на ранних стадиях, то с помощью современных лекарств можно без искусственной почки продлить жизнь пациентам на долгие годы.

По словам доктора Шило, сейчас российское общество нефрологов добивается того, чтобы была расширена программа государственной диспансеризации. Если в нее добавить два анализа — определение уровня креатинина в крови и белка в моче, — это поможет раньше выявлять людей с проблемными почками и своевременно их лечить.

«Анализы недорогие, — подчеркивает нефролог. — Но если в масштабе всей страны — большие деньги. Наша задача — обосновать, что это совершенно необходимо».

Случайная революция

Если раньше людей с хроническими болезнями почек после выявления риска осложнений просто наблюдали, то в последние пять-шесть лет в лечении этих патологий произошел прорыв — появились эффективные нефропротекторы. Профессор Нана Погосова сравнила их создание с открытием пенициллина и статинов, которые называют медицинской революцией.

«Получилось так, что группа препаратов, которая была призвана лечить сахарный диабет, то есть снижать уровень глюкозы в крови, каким-то чудодейственным образом оказалась той группой, которая позволяет решать комплексно многие проблемы, — подчеркивает Погосова. — Эта группа препаратов не только снижает рост уровня глюкозы, она при этом является мощным нефропротектором»

Кстати, к этой группе препаратов относится и семаглутид, который многими используется для похудения. Лекарства это дорогие — упаковка стоит от двух тысяч и выше, многим россиянам это не по карману. По льготе их получить можно лишь если болезнь доведет человека до инвалидности.

«В настоящее время хроническая болезнь почек не входит в список социально значимых заболеваний, а значит — отсутствуют программы по ее диагностике и профилактике, — говорит Валерий Шило. — В прошлом году первая страна — Гватемала — подала заявку во Всемирную организацию здравоохранения на включение ХБП (хронической болезни почек) в этот список. Сейчас идет сбор подписей, и все нефрологи мира поддерживают эту инициативу. Это, безусловно, облегчит доступ к необходимым медикаментам».

Сейчас для профилактики болезни почек врачи советуют соблюдать питьевой режим, правильно питаться, следить за весом, ежедневно стараться гулять хотя бы полчаса в день. А также не злоупотреблять нефротоксичными лекарствами. К ним относятся нестероидные противовоспалительные обезболивающие и некоторые виды антибиотиков. В прошлом, когда эти лекарства свободно продавались в аптеках, в Европе наблюдалась настоящая эпидемия заболеваний почек.

Житель Санкт-Петербурга Иван, несмотря на почти четырехлетний стаж болезни почек, до сих пор не может привыкнуть к своему состоянию.