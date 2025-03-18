Стало известно, сколько случаев гриппа и ОРВИ выявили в РФ за неделю

Высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории России сохраняется третью неделю подряд, за семь дней регистрируется больше 1,1 млн случаев. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России третью неделю подряд держится на высоком уровне - регистрируется более 1,1 млн случаев в неделю, при этом в трети регионов началось снижение заболеваемости. Сохраняется высокая активность вирусов гриппа: в структуре респираторных вирусов грипп сохраняет лидирующее положение, в частности грипп B и A (H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что заболеваемость COVID-19 снижается, зарегистрировано 3,8 тыс. случаев, что на 14,6% ниже показателя предыдущей недели.

"С учетом заболеваемости приостанавливается учебный процесс в образовательных учреждениях. На прошлой неделе было закрыто 462 школы и 162 детских дошкольных учреждения, 11 школ-интернатов и 1 ПТУ", - отметили в надзорном ведомстве.

Роспотребнадзор напомнил, что слишком ранний переход на легкую одежду может способствовать переохлаждению организма и последующему развитию респираторных заболеваний. Также в весенний период важным фактором является сбалансированный рацион, содержащий необходимые витамины и микроэлементы.