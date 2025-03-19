Врачи прооперировали ребенка, на которого напали собаки в Сочи

Мальчику, пострадавшему от нападения собак в Сочи, провели первый этап реконструктивно-пластической операции в Российской детской клинической больнице (РДКБ). Операция длилась около 14 часов, сообщил журналистам отец пострадавшего Валентин Королев.

"Сын в реанимации, восстанавливается, должен спасть отек. Операция длилась долго потому, что у сына были сильно повреждены нервные окончания. Это восстанавливалось, пришивали лоскут", - сказал отец мальчика.

Две домашние собаки, сорвавшись с цепи в садовом товариществе Сочи 26 февраля, напали на девятилетнего ребенка, причинив ему множественные раны лица. Пострадавшего транспортировали санавиацией из краевой больницы в РДКБ. Родители мальчика открыли сбор средств на пластические операции.

После нападения собак на ребенка возбуждено дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Обвинение предъявлено хозяину собак. В ходе допроса мужчина признал вину и пояснил, что некоторое время не кормил животных.