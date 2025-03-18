Популярное средство от акне оказалось опасным для беременных

Изотретиноин — дерматотропное лекарственное средство, которое относится к классу ретиноидов и представляет собой форму витамина А. Вещество применяется при тяжёлых формах акне, однако его использование имеет ряд побочных воздействий, и одно из самых опасных — тератогенное и эмбриотоксическое действие.

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В последнее время появилось много сообщений о том, что у женщин, которые принимали изотретиноин в период беременности, рождаются дети с тяжёлыми патологиями. Появилось даже словосочетание «акнекутановые дети» — от названия одного из препаратов.

Однако важно понимать, что препараты с действующим веществом изотретиноин производятся под разными торговыми названиями, а также в разных формах – это могут быть как капсулы для внутреннего приёма, так и средства для местного воздействия (например, ретиноевая мазь).

В инструкции к таким препаратам обязательно указано, что они противопоказаны при установленной и планируемой беременности, а также в период лактации.

Как рассказала Татьяна Гайдина, к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии им. ак. Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России, изотретиноин влияет на процесс обновления клеток кожи и уменьшает воспаление, что делает его эффективным средством против акне.

«Однако, несмотря на его эффективность, изотретиноин может иметь ряд серьёзных побочных эффектов, поэтому назначается он с осторожностью и только под строгим наблюдением врача. Изотретиноин может быть особенно опасен для беременных, потому что он оказывает очень сильное воздействие на развитие плода», — подчеркнула эксперт.

Дело в том, что это вещество способно «вмешиваться» в процесс деления и дифференциации клеток эмбриона, вызывая тяжёлые врождённые дефекты, аномалии развития органов и систем организма.

Поэтому женщинам важно проявлять особую бдительность при лечении средствами с содержанием изотретиноина. Перед началом приёма рекомендуется выполнить тест на беременность, а после завершения лечения соблюдать строгие меры контрацепции, как минимум, в течение трёх месяцев, рассказала врач.