Люди стали чаще обращаться к ИИ вместо терапевтов

Чат-боты с искусственным интеллектом (ИИ) всё чаще заменяют настоящих психологов, и это происходит быстрее, чем ожидалось.

В 2025 году многие люди обращаются к таким программам, как ChatGPT или Claude, чтобы поговорить о своих проблемах. Почему? Это быстро, дёшево и доступно в любое время. Например, ведущий подкаста Hard Fork Кевин Руз рассказал, что ИИ-боты дают советы сразу, в отличие от терапии, где нужно ждать записи и платить большие деньги. Но не всем это нравится — некоторые считают, что машине не хватает души.

Первые чат-боты, вроде ELIZA из 1960-х, были простыми и быстро надоедали. Сегодняшние модели куда умнее: они учатся на миллиардах слов и разговоров, подстраиваются под человека и звучат почти как живые люди. Профессор Джилли Ньюби из Австралии говорит, что такие боты хороши для тех, кто боится говорить с человеком, и могут давать полезные советы, например, как справляться с тревогой. Но есть и минусы: не всем подходят стандартные методы, которые предлагают боты, и они не заменят глубокую поддержку настоящего врача.

Пока ясно одно: технология растёт, и людям придётся решать, доверять ей или нет. А вы бы рассказали свои переживания роботу?