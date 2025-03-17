Врачи удалили опухоль, встречающуюся у одного человека из 100 тысяч

Врачи Областного консультативно-диагностического центра (ОКДЦ) в Ростове прооперировали 49-летнюю женщину с редкой опухолью – мультифокальной синоназальной папилломой. Как сообщили в региональном минздраве, такое заболевание встречается у 1–2 человек из 100 тысяч.

Пациентка обратилась в центр с жалобами на затруднение дыхания через правую половину носа. При осмотре врачи обнаружили полиповидное образование, исходящее из среднего носового хода, которое перекрыло глубжележащие отделы полости носа.

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«При дообследовании было выявлено образование правой половины носа, верхнечелюстной пазухи, задних клеток решетчатого лабиринта, правой основной пазухи. Все это массивное образование правой половины носа женщине удалили в ходе операции», – добавили в ведомстве.

По информации источника, послеоперационный период прошел без осложнений и женщину выписали из больницы.