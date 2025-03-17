Врачи спасли зрение ребенку, который поранил ножом глаз

Врачи детского клинического центра имени Рошаля спасли зрение четырехлетнему мальчику, который случайно поранил ножом глаз. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В детский клинический центр имени Рошаля поступил четырехлетний ребенок с тяжелой травмой глаза. Дома мальчик неосторожно взял в руки нож, в результате он вонзился ему в левый глаз, разрезав роговицу, радужку, хрусталик и часть структур глазного яблока, что вызвало тотальную отслойку сетчатки и потерю зрения», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ребенку требовалась экстренная операция.

«Мы провели вмешательство в два этапа. В ходе первого этапа мы вошли в полость глаза, изнутри придали структурам глазного яблока правильное положение, убрали все погибшие ткани, в том числе, остатки поврежденного хрусталика, и вернули сетчатку в правильное положение. Также ввели в полость глаза лекарственные вещества, помогавшие предотвратить риск развития инфекции и удержать структуры глаза на месте. В ходе второго этапа мы дополнительно закрепили сетчатку в правильном положении, применив специальную ленту для фиксации и поддержки, что позволило нам добиться устойчивого результата без применения лазера, который часто используется в практике и вызывает острую воспалительную реакцию», – приводятся в сообщении слова врача-офтальмолога отделения микрохирургии глаза Сабира Казиева.

В министерстве добавили, что врачам удалось спасти глаз и сохранить ребенку зрение. Мальчик уже выписан из больницы.