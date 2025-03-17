В России впервые пересадили подошву стопы

Томские микрохирурги впервые в стране провели операцию по обширной реконструкции подошвенной поверхности стопы.

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В октябре прошлого года 50-летний житель города Перми получил производственную травму - на заводе ему на ногу наехал электропогрузчик. У пострадавшего были диагностированы множественные переломы, он фактически лишился подошвы. Местные хирурги пришили на место ее оторванный фрагмент, но из-за недостатка кровоснабжения начался некроз. Тогда лечащий врач пермяка Егор Фоминых созвонился с Томским НИИ Микрохирургии и поехал в Сибирь вместе со своим пациентом.

"Мужчина в самом расцвете жизненных сил, занимающий руководящую должность, оказался обездвижен, - рассказал "РГ" Андрей Байтингер. - Он не мог наступать на ногу и передвигался только при помощи костылей. 75 процентов подошвы у него фактически отсутствовало".

Томские врачи разработали для пациента индивидуальный план хирургического вмешательства. Подготовка к операции заняла несколько месяцев.

"Сложность ситуации заключалась в том, что обычную кожу с других частей тела нельзя пересадить на подошву стопы. Она будет трескаться, воспаляться, начнется отторжение, - объясняет Андрей Байтингер. - Необходима схожая по текстуре ткань, обладающая необходимой износостойкостью. Лучшая кожа для стопы - эта кожа стопы. Поэтому мы приняли решение "забрать" большой кожный фрагмент с сосудами и нервами со здоровой ноги пациента, чтобы пересадить его в область пятки".

Микрохирурги удалили некротизированные ткани и началась пересадка. Подошву пермяка собрали как мозаику из четырех лоскутов кожи: с неопорной части здоровой стопы, живота, бедра и паха.

"Под микроскопом мы сшили сосуды и нервы, чтобы к пациенту вернулась чувствительность, - рассказывают врачи. - Это ювелирный, трудоемкий и весьма ответственный процесс. Ведь если с первого раза "подключить" сосуды не получится, то лоскут отмирает, и операция не приносит желаемого результата".

Хирургическое вмешательство длилось около 10 часов. Все это время за операционным столом работала большая команда микрохирургов, травматологов-ортопедов и анестезиологов.

"Спустя две недели после операции можно сказать, что замещение дефекта аутотканями прошло успешно, лоскуты прижились", - говорит Байтингер.

После реабилитации пациент выписан и переведен под наблюдение доктора из Перми. По прогнозам врачей, спустя два месяца он сможет вернуться к обычному образу жизни и выйти на работу.