В Подмосковье рассказали, сколько здоровых детей родились от родителей с ВИЧ

С начала года в Московской области от родителей с ВИЧ родились 43 здоровых ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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Как отметил глава ведомства Максим Забелин, если женщина с положительным ВИЧ-статусом вовремя встанет на учет по беременности, будет следовать рекомендациям врачей областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и проходить терапию, то она сможет стать мамой здорового малыша.

На всех этапах беременности и после родов с женщиной работают специалисты центра. Новорожденный остается под наблюдением до возраста 1,5 года.

В источнике напомнили, что при планировании беременности будущим родителям следует заранее обследоваться на ВИЧ. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства, в кабинетах анонимного тестирования или в центре по профилактике и борьбе со СПИДом.