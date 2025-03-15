Врачи скорой помощи приняли роды у женщины в машине

Врачи Центра экстренной медицинской помощи приняли роды у женщины прямо в автомобиле. Об этом сообщается в соцсетях Департамента здравоохранения Москвы.

Бригада медиков в составе фельдшера, врача анестезиолога-реаниматолога и водителя была на вызове на место серьезного ДТП. Возвращаясь на базу, врачи заметили мужчину, который активно размахивал руками, пытаясь привлечь внимание. Оказалось, что его жена начала рожать прямо в машине. Роды развивались стремительно, к этому моменту уже начался второй период.

Медики помогли женщине, после чего фельдшер Андрей Спирин оценил ее состояние и состояние новорожденного. Мать и младенца на носилках перенесли в салон кареты скорой помощи. Там было теплее и больше света. Пуповину перерезали, соблюдая все необходимые правила, после того как малыша положили на живот матери.

После женщину с ребенком доставили в родильное отделение ГКБ № 29 имени Н. Э. Баумана. На свет появился мальчик весом 3880 граммов. В настоящее время мама и малыш готовятся к возвращению домой.

Ранее сообщалось, что женщина родила ребенка в День матери на станции метро «Горьковская в Санкт-Петербурге. Схватки начались прямо в поезде, после чего женщина вышла из вагона. Сотрудники метрополитена сразу же вызвали скорую помощь, однако ждать было нельзя, и они сами фактически приняли роды.