Врачи спасли малыша весом 650 граммов

Ребенка весом 650 граммов спасли врачи Люберецкого роддома Московского областного центра. Неонатологи и реаниматологи наблюдали его в течение почти полутора месяцев. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

Недоношенному ребенку обеспечили все нужные условия для развития организма. Медики проводили профилактику инфекций. Им удалось поддержать работу жизненно важных органов и систем при помощи нутритивной, респираторной поддержки и инфузионной терапии.

Сейчас малыш чувствует себя хорошо и набрал вес. Необходимую помощь он продолжает получать в отделение патологии недоношенных детей.

В центре с начала 2025 года помогли 70 новорожденным.

Ранее писали, что тюменские врачи спасли двойняшек, родившихся с критически маленьким весом.

Также сообщалось, что малыш с весом менее 1,5 кг родился в Воронеже.