Медики спасли подростка с редким заболеванием

16-летняя девушка обратилась к родителям с жалобами на онемение в левой ноге, которое быстро распространилось на верхнюю часть тела. Состояние подростка ухудшалось, и она перестала самостоятельно передвигаться.

При поступлении в областную детскую клиническую больницу пациентка находилась в критическом состоянии. МРТ показало поражение спинного мозга от пояснично-крестцового отдела до продолговатого мозга, что угрожало ее жизни. В тот же день была проведена срочная телемедицинская консультация с Национальным медицинским исследовательским центром здоровья детей, в результате которой началась экстренная гормональная терапия. Кровь пациентки была отправлена в Москву для подтверждения диагноза.

Врачи подтвердили опасения: у девушки диагностировали оптиконейромиелит – редкое аутоиммунное воспалительное заболевание, встречающееся у одного из миллиона человек. Она стала первым ребенком с такой патологией в Волгоградской области.

Медики боролись за жизнь девочки в реанимации, а затем перевели ее в неврологическое отделение для реабилитации. Совместно с федеральными специалистами было принято решение о назначении пожизненного дорогостоящего лечения. Комитет здравоохранения Волгоградской области закупил необходимый препарат, стоимость одного флакона которого составляет 9 миллионов рублей.

Девушка получает жизненно важное лекарство и прошла курс реабилитации в федеральной клинике, а также два курса комплексного восстановления в Волгоградской областной детской клинической больнице. Благодаря своевременной помощи врачей ей удалось полностью восстановить все функции, и теперь она ведет привычный образ жизни, сообщает Облздрав.