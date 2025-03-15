Волшебные уколы от ожирения: что тревожит врачей больше всего

В Великобритании продолжается скандал: расследуется более 100 случаев смерти пациентов, применявших популярные препараты для лечения диабета и для похудения. Речь идет о разрекламированном голливудскими звездами оземпике (действующее вещество - семаглутид) и мунджаро (тирзепатид), а также лекарствах из той же группы - саксенде и виктозе (действующее вещество - лираглутид). По данным на конец января, более 400 пациентов попали в больницы из-за осложнений, и более 100 случаев закончились трагически, сообщило британское Агентство по регулированию лекарств и медизделий (MHRA).

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В США тоже появились данные о 160 смертях, а в прессе публикуют истории пациентов, столкнувшихся с серьезными побочными проявлениями во время терапии: кто-то заработал острый панкреатит, воспаление кишечника, у нескольких пациентов село зрение, а одна американка ослепла полностью. После инъекции семаглутида у нее перестал видеть один глаз, пациентка прекратила терапию, но спустя два месяца вернулась к лечению и в итоге ослепла на оба глаза.

Тут надо оговориться: абсолютно безопасных лекарств не бывает. Если пересчитать всех, кто сейчас принимает глутиды, станет ясно, что негативных случаев немного. Тем не менее врачи бьют тревогу и призывают усилить контроль.

Как это работает

Изначально семаглутид был разработан для лечения сахарного диабета. Он имитирует работу глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП1) - гормона, который вырабатывается после приема пищи. Только натуральный ГПП1 быстро распадается, а семаглутид имеет пролонгированное действие, удерживая уровень глюкозы в крови на низком уровне. В результате человек меньше чувствует голод, меньше ест и худеет. Препараты той же группы нового поколения воздействуют еще и на жировую ткань, сохраняя мышечную, что делает процесс похудения более эффективным.

Всего за год продажи семаглутида выросли в три раза.

«С появлением новых препаратов мы можем говорить о возможности победы над ожирением. А это снижение риска диабета, сердечно-сосудистых недугов и рака, то есть прямой путь к увеличению продолжительности жизни», — говорит директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный специалист - терапевт Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

Но надо понимать: все эти лекарства серьезно вмешиваются в процессы метаболизма, имеют противопоказания и побочные проявления, из которых тошнота и расстройство пищеварения - самые безобидные. Вывод простой: "глутиды" должны применяться только по назначению врача и под его контролем.

Чего опасаться

Сообщения в медиа о пострадавших пациентах подтверждаются научными данными: у диабетиков прием семаглутида увеличивает риск инсульта глазного нерва, который может привести к слепоте. Статья с такими выводами опубликована в медицинском журнале Jama в конце 2024 года.

«Проблема редкая, один случай на тысячу в популяции, чаще встречается на первом году уколов», — комментирует профессор Университета Джорджа Мейсона, известный биолог Анча Баранова.

Еще одно осложнение, также связанное с глазами, - это заболевание NAION (расшифровывается как "ишемия оптического нерва без воспаления артерии"). Человек внезапно слепнет, обычно это происходит при пробуждении утром или после дневного сна.

«Это осложнение встречается и у диабетиков с лишним весом - один случай на 10 тыс. А у принимающих семаглутид - два случая на 10 тыс. То есть риск вроде вырастает вдвое, но если смотреть объективно, он не становится сильно больше, чем был», — отмечает Баранова.

И все-таки знать о таких угрозах, даже если шанс заполучить осложнение невысок, конечно, стоит.

Волшебные уколы

Тем более что популярность таких лекарств в нашей стране стремительно растет. На взлете спроса на оземпик и подобные ему препараты за рубежом западные компании сократили, а потом и вовсе прекратили поставлять его в Россию. Но российские фармкомпании сработали очень быстро - и у нас за последние два года появилось несколько отечественных вариантов семаглутида, лираглутида, а недавно и тирзепатида.

Спрос на такие лекарства огромный: в 2024 году россияне купили отечественного семаглутида на 8,8 млрд руб. (данные DSM Group). Это примерно 1,8 млн упаковок, сразу втрое больше, чем годом ранее. Медики обеспокоены ажиотажным спросом, ведь часто лекарство используют люди, у которых объективно нет причин для такой терапии. Им просто не нравится отражение в зеркале. Препараты, предназначенные для лечения серьезных, сложных заболеваний - сахарного диабета и ожирения - беспечные люди колют себе без назначения врача, лишь бы без усилий сбросить вес. Еще тревожнее, что у нас их можно купить не только в аптеке (где все же во многих случаях требуют рецепт), но и на маркетплейсах.

«Надо понимать, что любое лекарство такого рода - это вмешательство в работу эндокринной системы. Без учета всех особенностей организма, без контроля врача, который назначает пациенту лекарства при наличии показаний, применять их, конечно же, не следует. Применение по показаниям - это ключевой момент, потому что наше главное правило - не навреди», — подчеркивает замдиректора НМИЦ эндокринологии Минздрава России Екатерина Трошина.

Между тем

Фальшивки рядом

На популярности и дефицитности раскрученных лекарств пытаются заработать мошенники. ВОЗ опубликовала предупреждение о фальсифицированных препаратах на основе семаглутида. В разных странах за последние два года было обнаружено несколько партий фальсификата: в Бразилии, Великобритании, Северной Ирландии, США.

«С 2022 года увеличилось число сообщений в Глобальную систему ВОЗ по надзору и мониторингу некондиционной и фальсифицированной медицинской продукции о выявлении фальсифицированных препаратов на основе семаглутида во всех регионах мира. Это предупреждение - первое официальное заявление ВОЗ на эту тему, публикуемое после того, как факты подтвердились. ВОЗ рекомендует медицинским работникам, органам регулирования и населению помнить о наличии в обращении фальсифицированных партий лекарств», — заявила помощник гендиректора ВОЗ по вопросам доступа к лекарственным средствам и медицинской продукции доктор Юкико Накатани.

К сожалению, откровенные подделки, использующие раскрученный бренд, замечены и в нашей стране. На маркетплейсах продавался препарат Turbo Ozempic (причем с пометкой "Товар проверен").

«Наименование этого средства для похудения, как видим, позаимствовано у лекарственного препарата оземпик. Зарегистрировать такой продукт как БАД было бы невозможно, так как существует законодательный запрет. Но для дельцов это не проблема, ведь можно назвать продукт пищевой добавкой или пищевым концентратом, зарегистрировать декларацию о соответствии и смело торговать на маркетплейсах в расчете на то, что покупатели не будут особо разбираться, что именно покупают, поскольку оземпик сейчас у всех на слуху», — пояснил "РГ"-Неделе вице-президент Ассоциации "Антиконтрафакт" Сергей Зеленец.

Меньше чем за год продажи этого средства производители получили 29 миллионов рублей прибыли.