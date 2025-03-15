ВОЗ: Заболеваемость корью в Европе достигла рекордных показателей

В 2024 году в Европейском регионе было зарегистрировано 127 350 случаев заболевания корью - рост по сравнению с предыдущим годом сразу вдвое. Количество заболевших является самым высоким показателем с 1997 года, сообщили в ВОЗ. По классификации, принятой ВОЗ, Европейский регион охватывает 53 страны Европы и Центральной Азии (включая Россию, Грузию, Украину, Молдову, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Турцию).

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Почти каждый второй случай - ребенок до пяти лет (40%). Более чем половине заболевших потребовалась госпитализация.

«По предварительным данным, полученным по состоянию на 6 марта 2025 года, было зарегистрировано в общей сложности 38 случаев смерти», — говорится в сообщении ВОЗ.

Предыдущий максимум заболеваемости корью был в 1997 году, когда было зарегистрировано около 216 000 случаев, а затем заболеваемость стабильно снижалась, достигнув минимума в 4440 случаев в 2016 году.

В организации надеялись на полную элиминацию кори в Европейском регионе (собственно, это была одна из глобальных задач, поставленных ВОЗ). Но в 2018 и 2019 годах произошел новый всплеск заболеваемости (89 000 и 106 000 случаев соответственно).

А пандемия COVID-19 еще больше обострила ситуацию. Охват прививками в это время упал, и в 2023 и 2024 годах корь продолжала стремительно распространяться.

«Показатели вакцинации во многих странах еще не вернулись к уровню, существовавшему до пандемии, и это увеличивает риск вспышек», — отмечают эксперты ВОЗ.

«Корь вернулась, и это тревожный сигнал. Без высокого уровня вакцинации невозможно обеспечить безопасность здравоохранения. Разрабатывая нашу новую региональную стратегию здравоохранения для Европы и Центральной Азии, мы не можем позволить себе терять позиции. Каждая страна должна активизировать усилия по охвату населения, не прошедшего вакцинацию, — предупредил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Генри Клюге. — Вирус кори никогда не останавливается, и мы тоже».

В 2024 году на Европейский регион пришлась треть всех случаев заболевания корью в мире. Только в 2023 году 500 тысяч детей по всему региону не получили первую дозу противокоревой вакцины (MCV1), которая должна вводиться в рамках плановой иммунизации.

«За последние два года число случаев заболевания корью в Европе и Центральной Азии резко возросло, что указывает на пробелы в охвате иммунизацией, — сказала Регина де Доминичис. — Чтобы защитить детей от этой смертельной и истощающей болезни, нам необходимы срочные действия со стороны правительства, включая постоянные инвестиции в медицинских работников».

Корь - один из самых заразных вирусов, поражающих людей. Помимо госпитализаций и смертей, вызванных осложнениями, такими как пневмония, энцефалит, диарея и обезвоживание, корь может вызывать долгосрочные, истощающие последствия для здоровья, такие как слепота. Она также может повреждать иммунную систему, "стирая" ее память о том, как бороться с инфекциями. Поэтому переболевшие корью становятся более уязвимыми для других болезней.

В России также отмечались вспышки кори, для чего год назад Роспотребнадзор объявил о проведении так называемой "подчищающей" вакцинации - когда прививку в экстренном порядке делают людям, которые могли оказаться в контакте с больным. Кроме того, есть риск завоза инфекции из других стран. Например, в прошлом году Казахстан оказался на втором месте среди стран региона по количеству заболевших - 28 147 человек. (Больше только в Румынии - 30 692 случая).

«Корь продолжает оставаться значимой глобальной угрозой. В 2024 году в мире было зафиксировано 359 521 случаев кори. Передача вируса через границы и континенты происходит регулярно, и вспышки этой высокозаразной болезни случаются везде, где вирус находит группы людей, не вакцинированных или частично вакцинированных, особенно детей», — констатируют в ВОЗ.

Мнение

Завозные случаи были, есть и будут

Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета:

— Случаи заболевания продолжают регистрироваться и в России. И, действительно, основная причина наступления инфекции в разных странах - проблемы с прививками. Причем из-за этого страдают и в странах, где службы здравоохранения поддерживают уровень вакцинации на высоком уровне. Потому что вирус границ не знает.

Снижение уровня вакцинации против кори в условиях пандемии произошло по многим причинам: из-за проблем с экономикой и переориентацией производственных мощностей на производство противоковидных вакцин снизилась доступность вакцин против кори. Медикам было элементарно не до того - все силы были брошены на борьбу с коронавирусом. Мы также помним о длительных и жестких карантинах - все это осложняло организацию профилактической помощи. Наконец, в разных странах по-прежнему сильны антипрививочные настроения, а у врачей не хватает времени для общения с пациентами, они не объясняют, насколько важна вакцинация, не предупреждают о серьезности заболевания у непривитых - как детей, так и взрослых.

Более того, иногда даже медицинские работники выступают против прививок, и когда они говорят об этом своим пациентам, это, конечно же, подрывает доверие к вакцинации. Но прививки эффективны для популяции в целом тогда, когда они охватывают не менее 90-95% населения.

Надо также понимать, что риск завоза инфекции, несмотря на все предпринимаемые меры защиты, предотвратить на все 100% невозможно. Миграционные процессы как внутри страны, так и за ее пределами не позволяют полностью контролировать ситуацию с вакциноуправляемыми инфекциями, такими как корь, среди трудовых мигрантов и путешественников. Завозные случаи были, есть и будут.

Как же защититься? Совет простой. Если у человека нет точной информации о том, где, как и чем он был вакцинирован, ему обязательно нужно сделать прививку. Хотя можно проверить свой иммунитет, сдав кровь на антитела к кори, и если их не обнаружится, то необходимо сделать прививку, даже если по документам человек уже был вакцинирован, возможно, десятки лет назад.

Не надо бояться, что повторная прививка (если она была когда-то проведена в далеком детстве) может навредить. Для тех, у кого уже сформировался иммунитет к кори, дополнительная прививка не только не навредит, но и усилит защиту.

Поэтому с организационной точки зрения проще сделать еще одну прививку, чтобы быть уверенным в наличии иммунитета, чем искать лабораторию, тратить время и деньги на анализы.