Минздрав опубликовал предлагаемый перечень медпоказаний к аборту

Минздрав России предлагает включить в перечень медицинских показаний для проведения аборта некоторые язвы при жизнеугрожающих кровотечениях, стойкие шизофрению и нервную анорексию с высоким риском суицида, применение некоторых иммунодепрессантов после трансплантации органов и тканей, а также инсульт во время беременности и тяжелую умственную отсталость. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале нормативных правовых нормативных актов.

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Согласно приложению к проекту приказа, в перечень медицинских показаний для аборта предлагается включить в том числе язвы желудка и двенадцатиперстной кишки при жизнеугрожающих кровотечениях и тяжелую умственную отсталость. Также предлагается расширить перечень шизофренией, шизотипическими состояниями и бредовыми расстройствами, обсессивно-компульсивным расстройством и посттравматическим стрессовым расстройством, нервной анорексией, нервной булимией и детским аутизмом при наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов, а также высокого риска суицидальных действий.

В случае подписания приказа перечень будет расширен в том числе хроническими болезнями нижних дыхательных путей и болезнями легкими, вызванными внешними агентами при наличии хронической дыхательной недостаточности. Медицинским показанием для проведения аборта может стать прием иммунодепрессантов с мутагенным и тератогенным потенциалом при наличии трансплантированных почек, сердца, легкого, печени и других органов и тканей, а также наблюдение за очень юной первородящей при состоянии физиологической незрелости беременной женщины до достижения возраста 15 лет.

Кроме того, предлагается добавить в перечень острый инфаркт миокарда и повторный инфаркт миокарда при сохраняющейся стенокардии на фоне терапии, проводимой на основе клинических рекомендаций по профилю заболевания; злокачественных аритмиях, устойчивых к проводимому лечению, возникающие во время беременности мозговое кровоизлияние и инсульт со стойкими нарушениями жизненно важных функций, а также эмболия и тромбозы вен при жизнеугрожающих состояниях.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в проекте приказа проведены уточнение и систематизация заболеваний и состояний, являющихся причиной необходимости прерывания беременности в связи с угрозой жизни матери; критерии тяжести при определении этих состояний соответствуют клиническим рекомендациям по профилям заболеваний, разработанным ведущими профильными профессиональными организациями.

Там уточнили, что в проекте приказа скорректированы критерии тяжести состояния - акцент сделан на более тяжелых состояниях, являющихся медицинскими противопоказаниями к продолжению развития беременности: наличие устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений функции органов и систем, при поражении жизненно важных органов, резистентности к любым видам проводимой терапии.