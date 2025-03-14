Российские врачи достали из легких девочки канцелярскую кнопку

Врачи воронежской областной детской клинической больницы № 2 помогли 14-летней девочке, которая около года ходила с канцелярской кнопкой в легких.

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В больницу 14-летнюю девочку привели обеспокоенные родители. Они рассказали, что ребенка беспокоит длительный и не поддающийся лечению кашель, одышка во время нагрузки и "нехватка воздуха".

В поликлинике по месту жительства накануне педиатр назначил рентген легких. Врач заподозрил наличие инородного тела нижних дыхательных путей. После этого девочка рассказала, что около года назад могла вдохнуть канцелярскую кнопку, но боялась признаться родителям.

Компьютерная томография, выполненная в больнице, подтвердила наличие инородного тела размером 1,5 на 0,5 см. Как сообщили в воронежском минздраве, специалисты провели бронхоскопию и извлекли канцелярскую кнопку.

"Удаление данного инородного тела было не рядовым, в виду массивного воспалительного процесса, из-за его длительного нахождения в бронхиальном дереве. С техническими трудностями, с третьей попытки кнопка была удалена, бронхиальное дерево санировано", - рассказал о ходе процедуры заведующий эндоскопическим отделением Александр Климов.

Сейчас девочка готовится к выписке. Врачи отмечают положительную динамику ее состояния.