Россиянин 20 лет надеялся, что опухоль исчезнет сама по себе

Врачи Артемовской городской больницы №1 удалили гигантскую опухоль с предплечья 70-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

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Пациент пояснил, что заметил липому около 20 лет назад, но ничего не предпринимал, так как надеялся, что она исчезнет со временем.

«Однако новообразование постепенно увеличивалось и достигло значительных размеров. Липома весила чуть более трех килограммов и была успешно удалена за 30 минут», — рассказали медики.

Чтобы устранить косметический дефект на месте удаления опухоли, пенсионеру сделали пластическую операцию.

После вмешательства пациент несколько часов был под наблюдением специалистов. Убедившись, что все в порядке, врачи отпустили мужчину домой.

Ранее подобную операцию провели врачи Долгопрудненской больницы в Подмосковье — там с липомой на шее к медикам обратился 74-летний пациент.