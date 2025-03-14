Фитнес-тренер помог выявить у пенсионерки опухоль в сердце

Новосибирские кардиохирурги спасли пациентку с объемным образованием в сердце.

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67-летняя пенсионерка из Кольцово всегда внимательно относилась к своему здоровью и регулярно проходила диспансеризацию. В этом году она решила записаться на тренировки для людей своего возраста. Однако фитнес-тренер Ника Фирсова настояла на том, чтобы клиентка сделала УЗИ сердца перед началом занятий.

"Очень удивленная женщина отправилась на УЗИ, в ходе которого в сердце обнаружили объемное образование, - рассказали "РГ" в Центре Мешалкина. - Врачи оценили ситуацию как крайне опасную и в тот же день провели экстренную операцию".

Образование оказалось миксомой диаметром 4 сантиметра. Это доброкачественная опухоль сердца, которая в любой момент могла привести к гибели.

"Такие опухоли, как правило, имеют желеобразную консистенцию и крайне эмбологенны - то есть в случае фрагментации их части могут попасть в сосуды головного мозга, вызвав обширный инсульт", - объяснил врач-сердечно-сосудистый хирург Центра Мешалкина Андрей Сапегин.

Образование располагалось возле митрального клапана. При активной физической нагрузке миксома могла вклиниться в митральное отверстие и стать причиной внезапной смерти.

После успешной операции пациентка находится на реабилитации и занимается лечебной физкультурой. А после восстановления пенсионерка планирует продолжить тренировки под руководством своей спасительницы.