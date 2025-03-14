«Удары током» при каждом чихе оказались симптомом опасной болезни

Многодетный американец Стив Лутценхайзер считал себя здоровым человеком, пока у него не нашли опухоль на позвоночнике. Историю школьного учителя, который оказался болен раком, опубликовало издание Today.

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Осенью 2024 года Лутценхайзер пожаловался врачам на мучительную боль в спине, похожую на удар ножом, онемение тела и ощущение, похожее на электрический разряд, которое возникало при чихании. Мужчина сделал МРТ. По результатам обследования у него нашли эпендимому — агрессивную доброкачественную опухоль, расположенную на спинном мозге недалеко от основания шеи.

После постановки диагноза Лутценхайзер узнал: если его опухоль продолжит расти, он может утратить контроль над координацией и мочеиспусканием. Мужчина согласился на операцию.

Врачам удалось удалить опухоль. Лутценхайзеру потребовалось около месяца, чтобы заново научиться ходить.

Ранее сообщалось, что в Иране из-за ошибочной диагностики врачи 20 лет лечили мужчину от болезни Паркинсона. Симптомы недуга развивались у иранца постепенно: он стал нелюдимым, снизил социальную активность, затем у него начала неметь нога, а походка стала шаркающей и замедленной, концентрация и внимание снизились и добавились галлюцинации и навязчивые мысли о чистоте.