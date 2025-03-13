Хирурги помогли «сложному» пациенту после серьезного ДТП

Хирурги Нового Уренгоя помогли мужчине восстановиться после аварии, в которой он получил множественные травмы органов брюшной полости. Сразу после ему провели несколько сложных операций, но процесс заживления пошел не по плану.

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– Спустя время по ходу постоперационных рубцов сформировались вентральные грыжи – это патологическое состояние, когда часть внутренних органов выходит под кожу сквозь дефекты хирургических разрезов, – объяснили в Новоуренгойской ЦГБ.

Хирург Василий Артым вправил грыжевое содержимое в брюшную полость и выполнил другие необходимые действия. Это заняло чуть больше часа. Уже сейчас мужчина чувствует себя гораздо лучше: исчезли боли, одышка, наладилась работа внутренних органов.

Через несколько месяцев пациенту предстоит провести еще одну операцию по уменьшению дефекта в пояснице. Он меньших размеров, но осложнен тем, что глубоко расположен.

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