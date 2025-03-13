Медики обнаружили в свиной печени опасный для человека препарат

Производители осуществляют внутреннее расследование для выявления причин наличия остаточного левамизола в продукции животноводства.

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В Белгородском филиале Федерального центра охраны здоровья животных выявили наличие остатков противопаразитарного препарата левамизола в образцах свиных субпродуктов. Этот медикамент, применяемый в ветеринарии для борьбы с паразитами, запрещен к использованию в медицине в ряде стран из-за риска развития серьезных побочных эффектов, включая левамизол-индуцированную лейкоэнцефалопатию.

Статистические данные показывают тревожную тенденцию: если до 2024 года случаи обнаружения остатков препарата в лабораториях ВНИИЗЖ не фиксировались, то в прошлом году было зарегистрировано 9 положительных результатов, а с начала 2025 года уже 8 подобных случаев.

В связи с участившимися выявлениями специалисты рекомендуют производителям усилить контроль за остаточным содержанием лекарственных средств в продукции.Левамизол, относящийся к группе имидазотиазола, широко применяется в ветеринарии для дегельминтизации различных животных: крупного рогатого скота, овец, коз и свиней. Препарат эффективен против множества видов гельминтов.

Информация о выявленных нарушениях внесена в систему "Веста" Россельхознадзора и направлена в соответствующие ведомства для принятия мер реагирования. Производители уже начали внутреннее расследование для установления причин наличия остатков препарата в продукции.

Важно отметить, что хотя для здоровых людей левамизол не представляет прямой токсической угрозы, он может быть опасен для лиц с предрасположенностью к аутоиммунным заболеваниям. Препарат способен вызывать ряд серьезных побочных эффектов, включая дерматит, васкулит, тромбоцитопению и лейкоэнцефалопатию, что привело к его запрету в США (2000 год) и Европе (2004 год).

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