Причиной пандемии коронавируса мог стать лабораторный инцидент

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) полагает, что причиной пандемии коронавируса, вероятно, стал "несчастный случай в лаборатории" в Ухане (КНР). Об этом сообщили газеты Süddeutsche Zeitung и Die Zeit со ссылкой на источники.

По их информации, спецслужба ФРГ пришла к такому выводу еще в 2020 году. Помимо анализа открытых данных, основой послужили материалы, полученные в ходе спецоперации под кодовым названием Saaremaa. Среди прочего, сюда входят данные китайских научно-исследовательских институтов, в том числе Уханьского института вирусологии. Помимо доказательств проведения рискованных экспериментов по так называемому приобретению функций - искусственной модификации встречающихся в природе вирусов, утверждается, что материал также доказывает многочисленные нарушения правил безопасности в лабораторных условиях, указывается в материале.

Ведомство федерального канцлера ФРГ поручило провести расследование происхождения вируса SARS-CoV-2. Еще во время пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ глава БНД Бруно Каль лично информировал канцелярию о ходе операции, однако Ведомство канцлера, как утверждают издания, решило сохранить оценку в тайне. На вопрос о том, знала ли она об инциденте, Меркель отказалась от комментариев, отмечается в статье.

После того, как пост главы правительства Германии занял Олаф Шольц, Каль вновь проинформировал Ведомство федерального канцлера. В конце прошлого года правительство ФРГ приняло решение поручить экспертам изучить сделанные БНД выводы. Окончательный результат анализа пока неизвестен. Осенью прошлого года, как отмечают газеты, БНД также предоставила подробную информацию ЦРУ.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. По данным ВОЗ на 26 января 2025 года, в мире было зарегистрировано 777 349 085 случаев заражения коронавирусом.