В Москве хирурги удалили мужчине гигантскую опухоль мозга

Говорит Москва

У него пропало обоняние, ухудшилась память и зрение, также он жаловался на изменения в поведении.

В Москве хирурги удалили мужчине гигантскую опухоль мозга
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Обследование показало, что у мужчины системный атеросклероз, который привёл к сужению просвета почечной артерии у единственной почки, так как вторую из-за злокачественного образования удалили три года назад.

Операцию, которая заняла восемь часов, провели хирурги центра имени академика Мешалкина. Один из них, Сергей Чернов, рассказал, что менингиома была диаметром 8,5 см.

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Сергей Чернов