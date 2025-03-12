В Москве хирурги удалили мужчине гигантскую опухоль мозга

У него пропало обоняние, ухудшилась память и зрение, также он жаловался на изменения в поведении.

Обследование показало, что у мужчины системный атеросклероз, который привёл к сужению просвета почечной артерии у единственной почки, так как вторую из-за злокачественного образования удалили три года назад.

Операцию, которая заняла восемь часов, провели хирурги центра имени академика Мешалкина. Один из них, Сергей Чернов, рассказал, что менингиома была диаметром 8,5 см.