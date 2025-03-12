Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила, что у артиста ухудшилась астма

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова в беседе с Ксенией Собчак матом отреагировала на слухи о язве желудка у актера. Кругликова заявила матом, что журналисты пишут всякую ерунду о здоровье супруга. По словам жены актера, СМИ придумывают эту информацию "из головы". Она опровергла слухи о том, что Ефремов находится в больнице. Как отметила Кругликова, у Ефремова ухудшилась астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). "В больницу он ездил несколько раз (не сейчас, раньше, потому что надо было купировать острые приступы). Я очень надеюсь на 24. Шансы есть. Они же не давали до этого подать совсем. Сейчас дали это сделать", — заявила супруга актера. 24 марта станет известно, получит ли Ефремов УДО. 12 марта Telegram-канал Mash утверждал, что Михаила Ефремова доставили в больницу города Алексеевка Белгородской области, где врачи якобы диагностировали ему две прободные язвы желудка. По их словам, Ефремова отправили в стационар, где он провел десять дней, находясь под наблюдением врачей и соблюдая диету.