В Кузбассе пациентке удалили 15 очагов опухоли из желудка
Кузбасские хирурги удалили из желудочно-кишечного тракта кемеровчанки сразу 15 очагов злокачественной опухоли.
При плановой гастроскопии у пациентки обнаружили множественные новообразования в верхней трети желудка. Женщина была весьма удивлена результатами обследования. Ведь она никогда не испытывала проблем с пищеварительным трактом.
Гистологическое исследование выявило нейроэндокринную опухоль. По данным врачей, чаще всего она возникает из-за геномных мутаций и имеет риск метастазирования.
Пациентку прооперировали в Кузбасском клиническом онкологическом диспансере имени Раппопорта.
"Опухоли размерами от 4 мм до 13 мм удалили малоинвазивным эндоскопическим методом заведующая эндоскопическим отделением Елена Захарченко, операционная медсестра Екатерина Холкина, врач анестезиолог-реаниматолог Оксана Тимофеева", - сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.
Уже на вторые сутки после хирургического вмешательства пациентка смогла самостоятельно принимать пищу.
Лечение будет продолжено.