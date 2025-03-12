Пациентке удалили 15 очагов опухоли из желудка

Кузбасские хирурги удалили из желудочно-кишечного тракта кемеровчанки сразу 15 очагов злокачественной опухоли.

При плановой гастроскопии у пациентки обнаружили множественные новообразования в верхней трети желудка. Женщина была весьма удивлена результатами обследования. Ведь она никогда не испытывала проблем с пищеварительным трактом.

Гистологическое исследование выявило нейроэндокринную опухоль. По данным врачей, чаще всего она возникает из-за геномных мутаций и имеет риск метастазирования.

Пациентку прооперировали в Кузбасском клиническом онкологическом диспансере имени Раппопорта.

"Опухоли размерами от 4 мм до 13 мм удалили малоинвазивным эндоскопическим методом заведующая эндоскопическим отделением Елена Захарченко, операционная медсестра Екатерина Холкина, врач анестезиолог-реаниматолог Оксана Тимофеева", - сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Уже на вторые сутки после хирургического вмешательства пациентка смогла самостоятельно принимать пищу.

Лечение будет продолжено.