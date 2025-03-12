Врачи провели уникальную операцию, чтобы помочь женщине с аномалией черепа

В Долгопрудненской больнице нейрохирурги провели успешную операцию женщине с редкой анатомической аномалией строения черепа и кисты. Из-за этого она страдала от головных болей и онемением рук. Без лечения пациентке грозила внезапная смерть, передает «360.

Пациентка обратилась за помощью с жалобами на сильные головные боли, усиливающиеся при кашле, и парестезию (онемение) рук. Обследование с помощью магнитно-резонансной томографии выявило аномалию Киари, при которой мозжечковые миндалины опускаются ниже большого затылочного отверстия, а также наличие кисты. Без своевременного лечения это могло привести к серьезным последствиям, включая атрофию мышц, проблемы с глотанием, гидроцефалию и даже внезапную смерть.

Операция, проведенная нейрохирургами Данилом Челушкиным и Станиславом Киселевым, длилась два часа. В ходе вмешательства была выполнена резекционная трепанация затылочной кости, частичное удаление задней полудуги первого шейного позвонка и пластика твердой мозговой оболочки с использованием собственной сухожильной пластинки пациентки.

Уже через несколько дней после процедуры пациентка отметила уменьшение онемения рук. На четвертые сутки ее выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

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