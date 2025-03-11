В популярном аптечном креме от прыщей нашли вызывающее рак вещество

В популярном аптечном креме от прыщей La Roche-Posay нашли превышение допустимой нормы опасного вещества — бензола, сообщило издание Bloomberg. В больших количествах оно способно вызывать лейкемию и другие серьезные заболевания крови. Сейчас косметическое средство срочно изымают из розничной продажи, и на полки магазинов в прежнем виде оно больше не вернется.

Откуда в креме взялся бензол?

Владеющая брендом La Roche-Posay компания L'oreal сообщила, что следы токсичного вещества обнаружены только в одной партии крема для лица Effaclar Duo. Тем не менее французский производитель решил полностью изъять из розничной торговли все имеющиеся у продавцов запасы. В компании сообщили, что крем вновь будет доступен для покупки только после изменения его формулы, разработка которой ведется с прошлого года.

Сейчас основным компонентом крема является бензоил пероксид, который уничтожает бактерии и благодаря этому борется с прыщами и воспалением. Однако при определенных условиях внешней среды, например, нагревании, безвредное вещество превращается в бензол — ядовитое вещество, которое содержится в табачном дыме и бензине. Если оно поступает в большом количестве в организм, то может вызывать лейкемию и смерть.

Международное агентство по изучению рака классифицирует бензол как канцероген Группы 1. Воздействие бензола связано с острым лимфолейкозом, хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ), множественной миеломой и неходжкинской лимфомой.

Это вещество уже находили в продукции десятков других брендов

L'oreal не первая косметическая компания, которой пришлось в срочном порядке изымать токсичную косметику с рынка. В 2021 году так же поступила Johnson & Johnson, после того как в пяти наименованиях их средств для защиты от солнца нашли бензол. В 2022 году Banana Boat отозвала партию сухих шампуней. В тот раз причиной тоже был бензол.

В 2024 году группа ученых из Йельского университета, университета Лонг-Айленда и аналитиков частной лаборатории Valisure доказали, что бензол содержится в десятках известных брендах косметики. Они протестировали 111 уходовых средств и нашли опасный канцероген в каждом третьем. Однако выводы ученых не стали поводом для изъятия продукции с рынка. Большинство брендов по-прежнему производятся и продаются.

Впрочем, многие поставили под сомнение выводы исследователей. Главной претензией было то, что в процессе они нагревали косметические средства и таким образом намерено провоцировали реакцию, вследствие которой образовывался токсичный бензол.

Как обезопасить себя?

Европейская академия по дерматологии и венерологии отмечает, что производители не добавляют в свою косметику бензол намерено. Он образуется из-за реакций, которые предотвратить полностью очень трудно.

Кроме того, в организации отметили, что бензол приносит наибольший вред, если его вдыхать. Воздействие на кожу менее разрушительно, но все же не безвредно.

Поэтому они призвали избегать прямых солнечных лучей после нанесения на кожу или волосы средства, в составе которого есть бензоил пероксид. Кроме того, такую косметику нельзя оставлять в жару на улице, в машине или на окне.