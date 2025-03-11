Аритмия, инсульт и не только: названы самые распространённые болезни сердца

Сердечно-сосудистые заболевания — это общий термин, связанный с разными типами проблем с сердцем. В США эти болезни — основная причина смерти. Фактически, каждые 33 секунды один американец умирает от сердечного заболевания, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Вот распространённые типы сердечных болезней и факторы риска их возникновения.

Аритмия (нерегулярное сердцебиение). При таких нарушениях сокращения сердца происходят быстрее нормы (тахикардия), медленнее нормы (брадикардия) или отсутствуют.

Атеросклероз. При этом заболевании в артерии накапливаются бляшки. Оно может привести к образованию тромбов, болям в груди, хроническим болезням почек, сердечному приступу, аневризме либо инсульту.

Сердечный приступ. Он происходит, когда поток крови, который доставляет кислород к части сердечной мышцы, неожиданно блокируется.

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Сердечная недостаточность. Застойная сердечная недостаточность возникает, когда сердечная мышца становится слишком жёсткой, слабой или повреждённой для перекачивания достаточного количества крови.

Инсульт. Он может быть вызван закупоркой сосуда (ишемический) или его разрывом (геморрагический). Лечатся они по-разному, поэтому врачи неотложной помощи должны уметь быстро определять, какой у него тип инсульта.

Ишемическая болезнь сердца. Это самый распространённый тип сердечно-сосудистых заболеваний в Штатах. Такая болезнь возникает, когда приток крови к сердечной мышце ограничивается из-за бляшек, вызванных воскообразным холестерином на стенках артерий.

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