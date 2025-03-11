В России растет заболеваемость ОРВИ

Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями по итогам 10-й недели года в России выросла на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает в своем Telegram-канале Роспотребнадзор. Общее количество выявленных случаев - 1 млн 146 тысяч.

Превышение среднероссийского показателя отмечено в 47 регионах страны, отмечается в сообщении. В 25 субъектах РФ количество госпитализаций увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей.

Растет количество заболевших гриппом, причем преобладают вирусы гриппа B и A (H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии наиболее часто встречаются риновирусы, РС-вирусы.

При этом в стране снижается число случаев COVID-19: зафиксировано 4,4 тысячи заболевших, что на 14,8% меньше, чем на прошлой неделе.

Для предотвращения распространения респираторных инфекций закрыты 628 школ в 51 регионе, 187 детских дошкольных учреждений в 33 муниципальных образованиях, восемь школ-интернатов.

Также частично закрыты 11 649 классов и 2 178 групп дошкольников, 37 групп в школах-интернатах и 79 групп в профессионально-технических училищах.

Ситуация находится на контроле ведомства.