Россиянину, съевшему маринованные огурцы, понадобилась помощь хирургов

Инцидент произошел в Приморском крае. Во владивостокскую больницу обратился пациент с сильными болями. Подозрения медиков на перитонит подтвердились. Мужчину могла спасти лишь экстренная операция. Инородное тело попало в желудочно-кишечный тракт, пройдя огромный маршрут - пищевод, двенадцатиперстную кишку и большую часть тонкого кишечника, где и произошла "вынужденная остановка", передает слова специалистов портал vostokmedia.com. Острые края пластика вызвали внутреннее воспаление, опасное для жизни. Операция прошла успешно. Инородный предмет был удален, пациент сейчас восстанавливается и в скором времени сможет вернуться домой. Стоит отметить, что пластик мужчина случайно проглотил, когда ел маринованные огурцы. Ранее мы писали, что накануне поста врачи спасли пациента с застрявшей в горле костью.