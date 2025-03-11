Что такое коронавирус MERS и для кого он наиболее опасен

Хотя ученые считают вирус птичьего гриппа главной угрозой человечества, от него не отстает и коронавирус. И здесь речь идет не о возможной второй волне ковида, а о смертоносном MERS, ближневосточном респираторном синдроме, тоже вызываемом коронавирусом, при котором смертность доходит до 42%. Об этом в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова.

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Вирусы, вызывающие эти заболевания, очень похожи, и ученые опасаются, что вирус ковида может мутировать в MERS. Эти опасения вполне обоснованы: коронавирусы чрезвычайно быстро мутируют, образуя тысячи новых штаммов. Они обогнали даже лидера по мутациям – вирус гриппа.

«Вообще коронавирусы раньше считались слабенькими, они обычно тащились вслед за вирусом гриппа по проторенной дорожке. Грипп сильно угнетает иммунитет, а это – как раз то, что надо для этих вирусов. Раньше они вызывали легкую простуду с кашлем (простудные коронавирусы), многие даже больничного не брали. Но в 2002 коронавирус «показал зубы», вызвав вспышку атипичной пневмонии с летальностью около 2%. А в 2012 году - вспышку MERS, во время которой чуть не каждый второй погибал. Ну и в 2019 году коронавирус вызвал пандемию ковида, которая никак не кончится. Ни вакцин, ни лекарств от вируса MERS не существует, хотя разработки препаратов ведутся. Придется сидеть и ждать – кто выживет, а кто – нет», - рассуждает собеседница издания.

По словам вирусолога Протасовой, есть и хорошие новости. Оказалось, что далеко не все люди болеют ковидом и гриппом, от некоторых эти вирусы шарахаются как черт от ладана. Даже возникло противостояние между двумя группам населения – болеющими и не болеющими ковидом, которые считают все связанное с коронавирусом полным абсурдом и глупостью, и у каждого своя правда.

«Но что страшного вирусы видят в некоторых людях? Если бы вы знали, что в парадной стоит убийца, который хочет вас убить, вы бы в нее не зашли. Также и вирусы не будут пытаться проникнуть в организм, где их поджидают иммунные клетки - убийцы, и где их ждет верная смерть. Но откуда взялись эти клетки, ведь человек вообще мог не болеть ковидом, и его иммунная система с этим вирусом не знакома. Но так только кажется, на самом деле все обстоит иначе», - объясняет доктор медицинских наук.

Главные клетки иммунитета Т-лимфоциты очень хорошо «разглядели» вирус, вызывающий ковид. И отреагировали двумя способами – выработкой антител (гуморальный иммунитет) и/или снарядив армию клеток-убийц или Т-лимфоцитов-киллеров (клеточный иммунитет).