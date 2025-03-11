В РФ нашли способ исключить возможность продажи просроченных лекарств

Председатель правительства России Михаил Мишустин своим постановлением утвердил правила работы механизма, который исключит возможность продажи фальсифицированных или просроченных лекарств. Он начнет функционировать с 1 июня 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина.

В правительстве отметили, что в настоящий момент в стране действует система мониторинга движения препаратов для медицинского применения, с помощью которой можно отслеживать ввод лекарств в оборот и их вывод из оборота.

"До 1 июня 2025 года будет налажено информационное взаимодействие этой системы с кассовыми аппаратами фармацевтических организаций. Это позволит в режиме реального времени обеспечить блокировку продажи препаратов с истекшим сроком годности, а также лекарств, оборот которых приостановлен, или препаратов, выведенных из оборота", - указали в кабмине.

Кроме того, фармацевты перед запуском препаратов в продажу будут проверять в системе мониторинга их коды идентификации и глобальные идентификационные номера. Это позволит исключить реализацию фальсифицированных лекарств.

Ограничение на продажу фальсифицированных и просроченных препаратов установлено изменениями в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств". Поправки утвердил президент РФ Владимир Путин в августе 2024 года.