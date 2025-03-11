Мужчина стал импотентом из-за приема лекарства

37-летний шотландец Энди Уилсон утверждает, что его сексуальная жизнь оказалась разрушена из-за антидепрессантов, которые он принимал в течение четырех месяцев 13 лет назад. Его историю опубликовало издание Daily Mail.

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Уилсон рассказал, что антидепрессанты ему прописали в 24 года. В тот период жизни он испытывал сильный стресс и чувствовал себя беспомощным и подавленным из-за того, что был вынужден бросить учебу в колледже. Чтобы поправить ментальное здоровье, мужчина пошел к врачу, и тот после 10-минутной беседы прописал ему антидепрессанты и даже не предупредил о возможных осложнениях.

Уже через несколько дней после начала приема препаратов Уилсон стал испытывать тошноту, головокружение и проблемы с концентрацией внимания. Через пару месяцев эти побочные эффекты прошли, но он не почувствовал улучшения психологического состояния.

Спустя четыре месяца лечения мужчина стал практически импотентом из-за того, что у него развилась сексуальная дисфункция, вызванная селективными ингибиторами обратного захвата серотонина. Уилсон признался, что из-за этого состояния чувствительность его гениталий заметно снизилась, он практически перестал получать удовольствие от секса и совершенно перестал им интересоваться. «До приема антидепрессантов я любил женщин. Теперь, глядя на них, я не испытываю никакого желания», — посетовал он.

Уилсон добавил, что сексуальная дисфункция — лишь малая часть вреда, нанесенного ему антидепрессантами — препараты негативно повлияли на все аспекты его жизни.

«У меня не было постоянной работы, не было друзей, отношений и секса в течение последних 13 лет. Я чувствую, что постоянно нахожусь за стеклом и не могу наладить контакт с другим человеком», — поделился он своими чувствами.

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