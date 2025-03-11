В Удмуртии врачи вернули зрение женщине, ослепшей более 50 лет назад
В детстве жительница Удмуртии получила травму, которая стала причиной посттравматической катаракты. Врачам удалось вернуть пожилой жительнице Ижевска зрение.
Врачи Удмуртии вернули зрение женщине, которая ослепла более 50 лет назад. Операцию 68-летней жительнице Ижевска провели врачи Республиканской офтальмологической клинической больницы.
По словам пациентки, она потеряла зрение в результате детской травмы, после которой развилась посттравматическая катаракта.
Со временем хрусталик полностью помутнел, стал твердым и приобрел темный оттенок. В результате женщина решила обратиться за помощью к врачам, которым удалось редкую форму катаракты - «черной» или Nigra.
После хирургического вмешательства пациентка впервые за полвека начала видеть пострадавшим глазом. Врачи оценивают прогноз как благоприятный.
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