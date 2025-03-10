Врачи провели процедуру, уменьшающую опухоль шейки матки

В Калининграде хирурги и химиотерапевты онкоцентра впервые провели суперселективную химиоинфузию 53-летней пациентке. Эта процедура направлена на уменьшение объемной опухоли шейки матки до размеров, которые в последующем позволят провести операцию. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Пояснили, что во время суперселективной химиоинфузии через маточные сосуды пациентке вводится высокая концентрация химиопрепаратов в опухоль, после чего сосуды запечатываются. Через три недели процедуру можно повторить для улучшения результата.

«Решение о назначении подобной процедуры принимается врачебным консилиумом. За счет медленного введения препаратов непосредственно в опухоль инфузия не дает токсического эффекта на организм, как обычная химиотерапия, хотя вводимые химиопрепараты высокой концентрации. При этом мы ожидаем выраженный эффект в виде уменьшения образования, что позволит хирургам удалить его», — поделилась заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Наталья Евстратова.

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