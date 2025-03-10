Российские врачи спасли американца с раком поджелудочной железы

Американец, у которого обнаружили рак поджелудочной железы, прилетел в Кемеровскую область. Местные врачи сделали ему операцию.

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41-летний мужчина из США приехал в гости к родственникам в Кузбасс. При обследовании врачи обнаружили злокачественную опухоль в хвосте его поджелудочной железы.

В Кемерове ему провели операцию, так как делать ее нужно было срочно. В ходе вмешательства мужчине удалили часть хвоста поджелудочной железы, селезенку и находящиеся рядом лимфоузлы. Видеолапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы с селезенкой успешно прошла. Через десять дней американец смог покинуть медучреждение.

После операции его направили в онкодиспансер для прохождения химиотерапии, чтобы предотвратить дальнейшее развития очагов. Сейчас у пациента есть большие шансы на выздоровление.