Принц Люксембурга Фредерик Нассауский умер из-за генетической болезни
Двадцатидвухлетний принц Люксембурга Фредерик скончался из-за редчайшего генетического заболевания — митохондриальной болезни, связанной с мутациями гена POLG.
Информация об этом появилась на сайте фонда, финансирующего исследования данного заболевания.
Отмечается, что оно встречается у 300 млн людей по всему миру, а распознать заболевание чаще всего удаётся только на очень поздних стадиях развития. У Фредерика POLG диагностировали в возрасте 14 лет.
Данный вид заболевания лишает клетки организма энергии, в результате чего вызывает прогрессирующую дисфункцию и отказ органов.
Принц Люксембурга Фредерик скончался 1 марта. Сообщения о его смерти появились спустя несколько дней.
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