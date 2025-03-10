Принц Люксембурга Фредерик Нассауский умер из-за генетической болезни

Двадцатидвухлетний принц Люксембурга Фредерик скончался из-за редчайшего генетического заболевания — митохондриальной болезни, связанной с мутациями гена POLG.

Информация об этом появилась на сайте фонда, финансирующего исследования данного заболевания.

Отмечается, что оно встречается у 300 млн людей по всему миру, а распознать заболевание чаще всего удаётся только на очень поздних стадиях развития. У Фредерика POLG диагностировали в возрасте 14 лет.

Данный вид заболевания лишает клетки организма энергии, в результате чего вызывает прогрессирующую дисфункцию и отказ органов.

Принц Люксембурга Фредерик скончался 1 марта. Сообщения о его смерти появились спустя несколько дней.

Как правильно читать медицинские новости: инструкция