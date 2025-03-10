Мужчина попытался улучшить эрекцию и попал в больницу

Мужчина из Таиланда надел на пенис кольцо и попал в больницу. Об этом пишет The Thaiger.

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45-летний мужчина, чье имя не называется, пришел на прием к врачу из-за металлического кольца, которое сам надел на половой член. Он объяснил медикам, что сделал это, чтобы улучшить эрекцию, с которой давно испытывал проблемы. Мужчина несколько дней носил на основании пениса кольцо диаметром около трех сантиметров, пока не начал испытывать боль. Из-за кольца у него начался отек и воспаление.

В больнице снять кольцо не смогли. Поэтому было принято решение разрезать его. Медики использовали металлорежущий инструмент. Пациент испытывал боль в процесса, поэтому медсестрам пришлось держать его, чтобы не поранить лезвием. Потребовалось более 45 минут, чтобы снять кольцо.

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