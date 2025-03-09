Хирурги успешно удалили у пенсионерки почти метровую кишку

В Ноябрьской больнице хирурги провели уникальную операцию по удалению удлиненного участка толстой кишки. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения округа.

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Пациентка долгое время страдала от сильных болей в животе, дискомфорта, вздутия и хронических запоров. Таблетки не помогали, поэтому было принято решение о проведении операции.

Хирургическое вмешательство провели медики Олег Головачёв, Андрей Иванов и Егор Бакшеев. С помощью небольших проколов в брюшной стенке они удалили увеличенный сегмент толстой кишки. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и находится дома.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое нейрохирурги Артём Нурматов и Иван Говорухин впервые воспользовались ультразвуковым деструктором для удаления новообразования в головном мозге.

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